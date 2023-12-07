Подмосковье 07 декабря 2023, 12:22 Новогодний шахматный турнир пройдет в Горках Ленинских Министерство культуры и туризма МО

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» проведет шахматный турнир 16 декабря. К участию приглашают детей и подростков от семи до 15 лет.

Руководитель любительского клуба «Дебют» Сергей Дрожжин сообщил, что в течение года его воспитанники и другие ребята приходили в музей-заповедник и играли в шахматы. Некоторые из них настолько заинтересовались процессом, что стали дополнительно заниматься с преподавателями.

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Участие в турнире 16 декабря не требует предварительной записи. Регистрация участников начнется на месте в 11:30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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