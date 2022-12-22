Подмосковье 22 декабря 2022, 13:33 Новогодний праздник для детей с ОВЗ прошел в Лосино-Петровском

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Новогодний утренник провели в Лосино-Петровском для детей с ОВЗ. Воспитанники реабилитационного центра «Лосенок» пришли в нарядных карнавальных костюмах, веселые и в предвкушении праздника.

Дети водили хоровод возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, фотографировались со сказочными героями, играли и соревновались, пели песни и танцевали. Это важно, ведь не у всех из них есть возможность общаться со сверстниками из-за домашнего обучения.

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«Эта елка для наших особенных деток, которые занимаются в реабилитационном центре „Лосенок“. А уникальность и особенность этой елки заключается в том, что ее подготовили для ребят волонтеры культуры. Таким образом, получается, что в рамках этого мероприятия у нас происходит взаимодействие всех сфер культуры нашего городского округа», — рассказала начальник отдела социальной политики, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая.

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Дети смогли почувствовать дух праздника, зарядились новогодним настроением и получили подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.

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