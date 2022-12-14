Подмосковье 14 декабря 2022, 22:21 «Новогодний марафон добра» запустили сотрудники ЕИРЦ Пушкинского округа

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«Новогодний марафон добра» стартовал в Пушкинском округе. Сотрудники МосОблЕИРЦ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с наступающим Новым годом детей из Семейного центра помощи семьи и детям «Пушкинский».

Акция проходит в Московской области уже третий год. Накануне Нового года сотрудники МосОблЕИРЦ собирают деньги, закупают подарки и устраивают для для ребят из детских учреждений настоящий праздник.

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«Дети были невероятно рады гостям, подаркам, так трогательно встречали Деда Мороза. Когда видишь эти глаза, искренние эмоции, понимаешь, как важно делиться теплом, радостью общения», — рассказала начальник управления МосОблЕИРЦ в Пушкино Алина Ларина.

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На празднике дети пели песни, водили хороводы, рассказывали стихи, а на прощание Дед Мороз предложил ребятам подержаться за волшебный посох и загадать желание, которое непременно сбудется.

До Нового года волонтеры МосОблЕИРЦ также поздравят воспитанников детских учреждений в Зарайске, Коломне, Рузе, Ступино, Воскресенске, Электростали, Павловском Посаде, Люберцах, Ногинске и Наро-Фоминске.

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