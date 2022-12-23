Подмосковье 23 декабря 2022, 09:20 Новогодний концерт по проекту «Рождественские встречи» прошел в Красноармейске

Читать 360tv в

Новогодний концерт прошел в школе искусств в Красноармейске. Праздничную программу представили в рамках проекта «Рождественские встречи». Учащиеся исполнили лучшие музыкальные произведения мировой культуры.

Зрителей ожидала небольшая новогодняя постановка. Ребята показали как сольные номера, так и номера в составе ансамбля. Кроме того, на сцену вышли хоры.

Реклама

«Ежегодно [проходит] у нас проект „Рождественские встречи“, в котором два мероприятия — это новогодний концерт учащихся и чуть позже будет новогодняя елка для обучающихся первых классов и для <…> подготовительных групп», — рассказала директор МБУДО «Красноармейская детская школа искусств» Лариса Конюхова.

Реклама

Ребята музыкального отделения представили свои лучшие номера, которые изучали и подготавливали в течение года.

«Совершенно разная музыка у нас здесь представлена — от классики баховской эпохи, можно сказать, до современной джазовой музыки в исполнении саксофонов», — рассказала хормейстер школы искусств Светлана Филиппова.

Для юных воспитанников это своего рода отчетный концерт, а для родителей — возможность в очередной раз убедиться, насколько талантливы их дети.

«Хочется верить в светлое будущее, и наша с вами задача — <…> сделать все, чтобы оно таким действительно и было. Мы с вами это ежедневно делаем и, безусловно, продолжать с вами это будем», — отметила заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Елена Панькив.

Все воспитанники показали высокий уровень подготовки. Впереди у ребят контрольные работы и заслуженные каникулы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».