Подмосковье 26 декабря 2022, 12:53 Новогодний концерт коллектива спортивно-бального танца Selena прошел в Щелкове

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Коллектив спортивно-бального танца Selena из Щелкова выступил в Центральном дворце культуры. Концерт был приурочен к новогодним праздникам и стал отчетом о проделанной работе за этот год.

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Выступления коллектива спортивно-бального танца Selena всегда вызывают огромный интерес у зрителей. Их творчество — сплав искусства и спорта. Юные танцоры на этот раз показали вальс, румбу, ча-ча-ча и многое другое.

Родители исполнителей поддерживали их аплодисментами. После концерта на сцену вышел Дед Мороз. Он поздравил танцоров и зрителей с наступающим Новым годом.

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