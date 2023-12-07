Подмосковье 07 декабря 2023, 12:05 Новогодний конный фестиваль пройдет в Дмитрове в декабре Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Конный клуб Maxima Park в Дмитрове проведет Новогодний конный фестиваль. На мероприятии выступят около 500 спортсменов — они продемонстрируют свое мастерство в «фигурном катании на лошадях», выездке, конкуру и преодолении препятствий.

Фестиваль пройдет с 7 по 24 декабря. Посетить мероприятия можно бесплатно. С 7 по 10 декабря пройдет выездка, с 14 по 17 и с 21 по 24 — конкур.

Реклама

Приятным дополнением станет бесплатный десерт в ресторане Maxima Park. Для этого на кассе нужно назвать секретное слово «Сюрприз».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».