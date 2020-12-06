Новогодний фотоконкурс объявили в Подольске

«Объявляется дистанционный семейный фотоконкурс „Я на елке! Я под елкой! И за елкой тоже я!“. Участвовать просто: направьте в ДК интересное тематическое фото с новогодней елкой по одной или нескольким номинациям на электронную почту domkulturi.im1maya@bk.ru <…>», — говорится в объявлении.

Источник фото: группа во «ВКонтакте» «Дом культуры им. 1 Мая»

Письмо нужно обязательно пометить названием конкурса и отправить его до 20 декабря. Результаты будут объявлены 25 декабря, в этот же день состоится награждение победителей. Фотографии могут быть в любой цветовой гамме. Главное, чтобы они соответствовали тематике номинации конкурса. Номинаций всего три: «Новогодние смешинки», «Новогодний сюрприз», «Новогодняя сказка». Также в письме с работами нужно приложить анкету с данными участника. В пресс-службе напомнили, что фото нельзя заимствовать из других источников.

Узнать подробности можно по телефону 8 (915) 174-69-10.