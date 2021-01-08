Новогодний фестиваль в подмосковном «Патриоте» посетили около 200 тысяч человек

Крупнейшая в Подмосковье новогодняя площадка продолжает принимать гостей на Соборной площади в парке «Патриот». Фестиваль уже посетили порядка 200 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Семейные прогулки на свежем воздухе, бесплатный каток и ярмарка — на Соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ на территории парка „Патриот“ продолжает работать крупнейшая в Подмосковье новогодняя площадка. Фестиваль <…> посетили уже порядка 200 тысяч человек», — сказано в сообщении в Instagram.

Новогодний фестиваль можно будет посетить в течение всей зимы. Покататься на катке и взять коньки можно совершенно бесплатно. При этом за снаряжение придется оставить залог. Ледовая площадка работает ежедневно, с 10:00 до 22:00. Сеансы катания начинаются в 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00 и 21:15. Еще на площади можно найти детский городок и ярмарку. Кроме того, посетители могут прокатиться на тюбинге по самому длинному в регионе спуску. Его длина составляет более 50 метров.

Для посещения открыт музей «Дорога памяти», а в самом парке «Патриот» собрано множество интерактивных площадок и тематических объектов. В игровом центре есть возможность поуправлять с помощью тренажера танком Т-80 и самолетом СУ-25. Пострелять в тире или поиграть в страйкбол можно в Центре военно-тактических игр.

Добраться до парка можно на автобусах от трех железнодорожных станций. От Голицына довезет автобус №48П, от Селятина — автобус №60к, а от Кубинки — автобус №75к. Расписание движения можно найти на сайте.