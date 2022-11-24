Подмосковье 24 ноября 2022, 22:21 Новогодний фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет с 22 по 25 декабря

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Новогодний фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» с 22 по 25 декабря. Его проведут уже в шестой раз, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

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Для гостей фестиваля подготовят тематические экскурсии и знакомство с историей Дмитровской пряничной традиции, мастер-классы по росписи пряников, дегустации и выставку пряничных шедевров.

«С 22 по 25 декабря музей наполнится волшебным настроением, ароматами пряностей и ванили. Здесь пряники — не просто лакомство, а настоящее произведение искусства. А еще здесь каждый сможет найти тысяча и одну идею для приятных новогодних подарков для близких и друзей. Кроме выставки-продажи лакомств, пройдет конкурсная программа с несколькими номинациями», — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Также на фестивале пройдут выступления артистов, будет работать выставка-продажа пряников. Всю подробную информацию желающие могут узнать на сайте музея.

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