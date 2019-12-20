Новогодний бал старшеклассников прошел в Котельниках. Ребята готовились к нему два месяца
Два месяца участники бала разучивали вальс, полонез и польку под руководством профессиональных хореографов. Однако теперь все позади.
«Дорогие ребята, хочу сказать огромное спасибо вам и вашим родителям, которые так помогали вам. Вы все сегодня победители! С наступающим Новым годом, счастья и здоровья», — обратилась к ребятам руководитель Комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.
Бал провели в самых строгих канонах дворянских праздников. Первый танец — полонез. Традиция начинать именно с него появилась еще в XVIII веке. В нем почти нет сложных хореографических элементов, все неспешно и плавно.
Конечно, в этот день ребята не остались без болельщиков. «У детей всегда есть время на внеурочную активность. И чтобы они не болтались по улицам, мы занимаемся прекрасным таким делом, организовали эти занятия. И все с большим желанием в них принимали участие», — поделилась организатор Анна Попова.
Следом за полонезом — чешская полька. Это игривый танец из полушагов и приставок. Ну, а кульминацией праздника стал вальс — выразительный и утонченный. Хореографы очень переживали за своих подопечных.
«Конечно, с трудом, но детки справляются. Радостно видеть их в таком виде. Сегодня увидела — они потрясающие. Красивые, надели эти платья, красивые лица, спины. Все сразу прекрасно», — отметила хореограф Елизавета Низятова.
Жюри оценивало хореографию, артистизм и умение представить себя. Новогодний бал старшеклассников провели в Котельниках уже в 12 раз. В этом году в нем участвовали свыше 200 старшеклассников из трех школ городского округа.
«Это очень уникальный, интересный проект, к которому готовятся все наши старшеклассники всех школ города Котельники на протяжении трех месяцев», — подчеркнул глава муниципалитета Андрей Булгаков.
Бал подошел к концу. Выбрали короля и королеву этого года. Теперь жюри надеется, что традицию станут перенимать в других городах области.