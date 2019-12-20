    20 декабря 2019, 13:40

    Новогодний бал старшеклассников прошел в Котельниках. Ребята готовились к нему два месяца

    Евгения Остапенко, Юлия Уткина

    В Котельниках провели новогодний бал старшеклассников. В нем приняли участие больше 200 ребят. Кстати, к торжеству они подошли ответственно. Подробнее расскажет «360».
    Новогодний бал старшеклассников прошел в Котельниках. Ребята готовились к нему два месяца

    Два месяца участники бала разучивали вальс, полонез и польку под руководством профессиональных хореографов. Однако теперь все позади.

    «Дорогие ребята, хочу сказать огромное спасибо вам и вашим родителям, которые так помогали вам. Вы все сегодня победители! С наступающим Новым годом, счастья и здоровья», — обратилась к ребятам руководитель Комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.

    Новогодний бал старшеклассников прошел в Котельниках. Ребята готовились к нему два месяца | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Бал провели в самых строгих канонах дворянских праздников. Первый танец — полонез. Традиция начинать именно с него появилась еще в XVIII веке. В нем почти нет сложных хореографических элементов, все неспешно и плавно.

    Конечно, в этот день ребята не остались без болельщиков. «У детей всегда есть время на внеурочную активность. И чтобы они не болтались по улицам, мы занимаемся прекрасным таким делом, организовали эти занятия. И все с большим желанием в них принимали участие», — поделилась организатор Анна Попова.

    Новогодний бал старшеклассников прошел в Котельниках. Ребята готовились к нему два месяца | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Следом за полонезом — чешская полька. Это игривый танец из полушагов и приставок. Ну, а кульминацией праздника стал вальс — выразительный и утонченный. Хореографы очень переживали за своих подопечных.

    «Конечно, с трудом, но детки справляются. Радостно видеть их в таком виде. Сегодня увидела — они потрясающие. Красивые, надели эти платья, красивые лица, спины. Все сразу прекрасно», — отметила хореограф Елизавета Низятова.

    Новогодний бал старшеклассников прошел в Котельниках. Ребята готовились к нему два месяца | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Жюри оценивало хореографию, артистизм и умение представить себя. Новогодний бал старшеклассников провели в Котельниках уже в 12 раз. В этом году в нем участвовали свыше 200 старшеклассников из трех школ городского округа.

    «Это очень уникальный, интересный проект, к которому готовятся все наши старшеклассники всех школ города Котельники на протяжении трех месяцев», — подчеркнул глава муниципалитета Андрей Булгаков.

    Бал подошел к концу. Выбрали короля и королеву этого года. Теперь жюри надеется, что традицию станут перенимать в других городах области.