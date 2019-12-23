Новогодний бал проекта «Активное долголетие» прошел в Одинцове

Душа поет, когда живешь активно — считает певица Анжелика Агурбаш. Она открыла новогодний бал проекта «Активное долголетие» в Одинцовском спортивном парке. В нем приняли участие около 80-ти дам и кавалеров.

Мероприятие посетили многие звезды — все специально для самых активных жителей Одинцовского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Певица Ева Польна, хоть выступать и не стала, горячо поздравила всех участников бала.

Источник фото: телеканал «360»

«Знаете, я считаю, что возраста не существует, это во-первых. Это одна большая дорога, по которой ты идешь километр за километром. Я хочу пожелать взрослым людям не допускать в себе уныния, упадка сил, если есть возможность почувствовать приток новой энергии, пойти на улицу, пойти в кружок — туда, где тебя ждут», — сказала певица Ева Польна.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, кружки или секции здесь на любой вкус — в уходящем году в Одинцовском округе начали внедрять областную программу «Активное долголетие».

Все участники могут заниматься скандинавской ходьбой, йогой, рисованием и другими спортивными или творческими хобби. А заодно — и новых друзей найти.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь собрались самые энергичные, самые позитивные наши жители для того, чтобы в дружеской атмосфере проводить 2019-й год и начать отмечать 2020-й год», — обратился к жителям глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Для гостей праздника выступили оперный и бальный дуэты. Показывать, как правильно танцевать участникам не нужно — хореографией они и так занимаются регулярно, сами могут провести мастер-класс.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда старшее поколение активно, то и в семье живется позитивно, понимаете? Дети сначала не понимают — ну, мама-папа пошли на какие-то танцы, пошли скандинавской ходьбой заниматься, но они же здоровы. А здоровье приносит радость», — делится участница проекта «Активное долголетие» Ирина Муравлева.

Источник фото: телеканал «360»

К «Активному долголетию» можно присоединиться абсолютно бесплатно. На данный момент программа действует практически во всех городах Одинцовского округа и насчитывает более 1600 участников.