29 декабря 2022, 12:30
Новогодние желания особенных детей исполнили в Луховицах
Особенным детям из Луховиц устроили праздник «Елка новогодних желаний». Ребятам показали современную сказку про приключения фиксиков, а после вручили подарки, о которых те давно мечтали.
Исполнили детские желания сотрудники администрации, предприниматели и представители партии «Единая Россия».
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«Мы исполняем заветные мечты детишек с особенностями. <…> У них всегда такие интересные желания <…> — кто-то просит просто „Лего“, кто-то хочет посидеть в настоящем боевом самолете. Для нас, луховичан, это выполнимая задача», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.
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Мечта Артема Пономарева осуществится в ближайшие дни. Мальчик отправится на авиационный завод, чтобы посидеть в кабине одного из легендарных самолетов.
Первоклассник Андрей Приходько получил в подарок микроскоп. Он увлекается биологией и химией.
Всего в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнили мечты более 20 детей из Луховиц.
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Луховицы
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