Новогодние вклады: что предлагают банки?

Поговорим о вкладах — под Новый год у банков есть специальные предложения. Мы сравнили процентные ставки и выяснили, как «поймать» свою выгоду в предпраздничной суете!

Где у нас в стране люди самые бережливые?

Эксперты составили рейтинг субъектов Российской Федерации по размеру банковских вкладов населения.

Лидируют, вполне предсказуемо, Московский регион и Санкт-Петербург, приличные суммы хранят в банках и в северных регионах — Магаданской, Мурманской, Тюменской областях, а также на Камчатке, Сахалине и Чукотке. В основном вклады там стартуют от 200 тысяч рублей.

Сегодня чаще выбирают долгосрочные вклады, ведь процент там — выше. Выяснилось, что интерес к вкладам на короткий срок за год упал — размещать деньги, к примеру, на 3 месяца стали в полтора раза реже. Сбережения кладут в основном на один год, чаще всего это суммы от 200 тысяч рублей.

Где можно получить хороший доход?

Мы рассмотрим предложения банков, максимально представленных в Подмосковье.

Срок размещения возьмем от года, сумму — от 500 тысяч рублей. Можно, конечно, вложить и от 30 тысяч, но ставки будут меньше.

4,75% дает Сбербанк: если брать все банки нашего рейтинга, весьма скромно. 6,1% годовых дает под Новый год Россельхозбанк, и ровно столько же — у Альфа-Банка. 6,4% вам предложат при размещении на год в Газпромбанке.

Одно из самых выгодных предложений на праздничной ярмарке вкладов — у банка «Возрождение». По депозиту с новогодним названием «Теплые отношения» доход — 6,45% годовых. Это самый доходный вклад в нашем топе.

Выгодно еще и потому, что банк не просто дает высокий доход, но и возможность повысить его до 8,45%. Именно столько можно получить, если активно пользоваться дебетовой картой «Возрождения» с говорящим названием #НЕПРОСТОКАРТА.

Кстати, у банка «Открытие» ставка по вкладу почти как в «Возрождении», но такой фишки, как #НЕПРОСТОКАРТА, у них нет.

В общем, если у вас нет вклада, открыть его выгоднее в канун Нового года. Кстати, если уже открывали депозит в прошлогодние праздники, не забудьте переложить деньги на новый вклад.

И еще: если внести на год 500 тысяч рублей, как мы и приводили в пример, доход будет ощутимый — около 30 тысяч рублей! В идеале ищите банк, который позволит управлять ставкой, и повышать доходность, используя другие продукты, как, например, в «Возрождении».