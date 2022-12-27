Подмосковье 27 декабря 2022, 16:31 Новогодние соревнования по легкой атлетике прошли в Щелкове

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Соревнования новогоднего Кубка Московской области по легкой атлетике прошли в Щелкове. Участие в них приняли спортсмены из 30-ти муниципалитетов региона.

Побороться за титул чемпиона приехали порядка 600 атлетов. Соревнования проходили в манеже универсального спортивного комплекса «Подмосковье».

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«Эти соревнования традиционные. <…> Последние соревнования в зимнем сезоне и Кубок Московской области по легкой атлетике. <…> Соревнования не отборочные, не стандартные дистанции проводим, а просто, чтобы ребята попробовали себя», — рассказал вице-президент Федерации легкой атлетики в городском округе Щелково Евгений Шармин.

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Легкоатлеты соревновались в беге на дистанциях 600, 1000, 1500 метров и три километра. Прыгали в длину и в высоту, пробовали себя в тройном прыжке и в спортивной ходьбе.

Уже в январе в Щелкове состоится первенство Московской области по легкой атлетике. Это будут отборочные соревнования. Лучшим спортсменам выпадет возможность представить регион на первенстве Центрального федерального округа.

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