19 декабря 2023, 10:33
Новогодние программы проведут в парке усадьбы Кривякино в декабре
Праздничные программы жду жителей Воскресенска в парке усадьбы Кривякино. На днях там прошла музыкальная программа с играми на свежем воздухе и ярмаркой местных мастеров.
Праздничные программы жду жителей Воскресенска в парке усадьбы Кривякино. На днях там прошла музыкальная программа с играми на свежем воздухе и ярмаркой местных мастеров.
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Гостей угощали ароматным чаем, а в центре культуры и досуга «Москворецкий» для детей провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.
Пока одни ребята творили на новогоднем мастер-классе, другие — активничали в парке. Веселые эстафеты, игры и танцы не давали гостям замерзнуть.
Мероприятия в парках Воскресенска будут проводиться всю зиму. Узнать о них можно в афишах проекта «Зима в Подмосковье».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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