Подмосковье 19 декабря 2023, 10:33 Новогодние программы проведут в парке усадьбы Кривякино в декабре Телеканал «360»

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Праздничные программы жду жителей Воскресенска в парке усадьбы Кривякино. На днях там прошла музыкальная программа с играми на свежем воздухе и ярмаркой местных мастеров.

Праздничные программы жду жителей Воскресенска в парке усадьбы Кривякино. На днях там прошла музыкальная программа с играми на свежем воздухе и ярмаркой местных мастеров.

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Гостей угощали ароматным чаем, а в центре культуры и досуга «Москворецкий» для детей провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

Пока одни ребята творили на новогоднем мастер-классе, другие — активничали в парке. Веселые эстафеты, игры и танцы не давали гостям замерзнуть.

Мероприятия в парках Воскресенска будут проводиться всю зиму. Узнать о них можно в афишах проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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