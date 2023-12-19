Подмосковье 19 декабря 2023, 11:55 Новогодние программы начнутся в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове 22 декабря Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Интерактивные новогодние программы стартуют в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове 22 декабря. Для гостей подготовят игры, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения.

В «Усадьбе Лопасня-Зачатьевское» организуют новогоднюю программу «Елка в дворянской усадьбе». Посетить мероприятие можно будет 22–24 декабря. Для гостей проведут игры 19 века, мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки, а также спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Сеансы начнутся в 12:00 и 15:00.

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С 26 по 29 декабря, а также с 3 по 6 января в чеховской усадьбе пройдет программа «Елка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов». Праздник начнется со спектакля Мелиховского театра. Затем гости изготовят волшебный талисман и встретятся с Дедом Морозом. Сеансы начнутся в 11:00 и 14:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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