19 декабря 2023, 09:02
Новогодние программы и спортивные соревнования проведут в Черноголовке в декабре
Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Черноголовке. В наукограде проведут развлекательные, детские, культурные и спортивные мероприятия.
Жителям Черноголовки представят новогодний спектакль «Щелкунчик». Он пройдет в Доме ученых. Также торжественно откроют новогоднюю елку в сквере Халатникова.
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Активные семьи смогут принять участие в Черноголовской лыжне, а для юных жителей округа пройдет игровая программа «Чудесное Рождество».
«Хочу отметить, что день за днем с начала декабря и всю зиму в Черноголовке в рамках программы „Зима в Подмосковье“ проходят различные увлекательные мероприятия!» — сказал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.
Информацию о мероприятиях можно посмотреть на сайте и в Telegram-канале администрации городского округа Черноголовка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.
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