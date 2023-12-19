Подмосковье 19 декабря 2023, 09:02 Новогодние программы и спортивные соревнования проведут в Черноголовке в декабре Телеканал «360»

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Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Черноголовке. В наукограде проведут развлекательные, детские, культурные и спортивные мероприятия.

Жителям Черноголовки представят новогодний спектакль «Щелкунчик». Он пройдет в Доме ученых. Также торжественно откроют новогоднюю елку в сквере Халатникова.

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Активные семьи смогут принять участие в Черноголовской лыжне, а для юных жителей округа пройдет игровая программа «Чудесное Рождество».

«Хочу отметить, что день за днем с начала декабря и всю зиму в Черноголовке в рамках программы „Зима в Подмосковье“ проходят различные увлекательные мероприятия!» — сказал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Информацию о мероприятиях можно посмотреть на сайте и в Telegram-канале администрации городского округа Черноголовка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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