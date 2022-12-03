Подмосковье 03 декабря 2022, 21:56 Новогодние огни зажглись в центральном парке Реутова в честь прихода зимы

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Новогодняя атмосфера пришла в города Подмосковья, и Реутов не стал исключением. Жители города собрались в главном парке, чтобы лично поприсутствовать на праздничном открытии катка.

Местная администрация готовилась к этому событию несколько недель. Рядом с катком поставили елку и зажгли гирлянды.

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«Примерно за неделю наши службы активно готовились к открытию катка, каждый день вечером наши сотрудники заливали лед. Мы очень ждали морозов, потому что тогда можно было добиться идеально ровного катка», — сообщила заведующая структурным подразделением по развитию парковых территорий при МКДЦ Реутов Алена Звягина.

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Самые юные гости мероприятия встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, поиграли со сказочными героями и приняли участие в мини-конкурсах. Те, кто постарше, пели песни, танцевали и водили хороводы вокруг новогоднего дерева.

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