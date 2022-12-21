Подмосковье 21 декабря 2022, 20:04 Новогодние мероприятия для многодетных семей из Подмосковья пройдут в «Крокус Сити Холле» 23 и 24 декабря Depositphotos.com / Vitalinka / РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Подмосковье 23 и 24 декабря для порядка 12 тысяч детей и свыше тысячи сопровождающих проведут праздничные мероприятия в честь Нового года и Рождества. Они пройдут в «Крокус Сити Холле», рассказали в Минсоцразвития.

В Московской области проживает 101 539 многодетных семей, в них воспитывают 327 025 детей. Ежегодный прирост в регионе составляет около шести тысяч многодетных семей.

Реклама

В Минсоцразвития сообщили, что в Подмосковье на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ состоялось торжественное награждение семей — победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Его провели в рамках областного мероприятия, посвященного Международному дню семьи. Также в рамках проведения Международного дня семьи состоялся VIII Фестиваль пирогов c участием свыше 400 многодетных семей Московской области.

Реклама

Также в пресс-службе напомнили, что 28 ноября было проведено торжественное мероприятие в честь Дня матери. На нем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил 20 многодетных матерей, достойно воспитывающих пять и более детей, знаком «Материнская слава».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».