Подмосковье 20 декабря 2023, 16:17 Новогодние хоровые концерты пройдут в Центральной детской школе искусств в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Центральная детская школа искусств в Химках проведет хоровые концерты 23 и 24 декабря. Программа состоит из классических произведений и рождественских гимнов.

Перед гостями выступят хоры «Небесные ласточки», «Унисон», «Камертон», «Эврика», «Ника» и «Диковинка».

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«Концерты станут настоящим праздником для всех любителей хоровой музыки и подарят гостям незабываемые впечатления и новогоднее настроение. Я приглашаю всех химчан поддержать юные таланты и насладиться прекрасной музыкой в исполнении лучших вокальных коллективов Центральной детской школы искусств», — рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Зрителей ждут 23 и 24 декабря в 16:00 в концертном зале Центральной детской школы искусств по адресу: город Химки, улица Чапаева, дом № 6. Вход свободный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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