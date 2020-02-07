Новогодние елки переработали в Сергиевом Посаде. Помогли в этом верблюды

В Сергиевом Посаде довольно креативно подошли к вопросу переработки новогодних елей. Так, региональный оператор привез деревья питомцам этнопарка «Кочевник».

Дело в том, что кору елок очень любят верблюди, ламы, козы, альпаки и овцы. И не просто так: она является дополнительным источником витаминов. Поэтому регоператор «РТ-Инвест» привез питомцам целый бункеровоз хвойных деревьев.

Кстати, в Подмосковье работает программа по экологичной переработке новогодних елей. Жители региона после праздников сдают деревья в специальные пункты приема. Таким образом можно не просто избавиться от лишнего, но и помочь экологии.

«Принимать новогодние деревья на утилизацию мы будем до 15 февраля включительно, — рассказали в пресс-службе управляющей компании „Региональный оператор“. — С начала акции мы отправили на перерабатывающие предприятия 37 бункеров — это около 300 кубометров древесины».

Те деревья, которые не понравятся верблюдам, отправят на компост и почвогрунт. Они пригодятся на таких областных акциях, как «Лес Победы» и «Посади свое дерево».