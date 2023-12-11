Подмосковье 11 декабря 2023, 14:05 Новогодние аудиопоздравления от пассажиров прозвучат в автобусах «Мострансавто» Фото: unsplash.com

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На праздничных каникулах транспортная компания «Мострансавто» разместит аудиопоздравления от пассажиров с Новым годом в своих автобусах. Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в новогодней акции, сообщили в Минтрансе региона.

Предприятие принимает аудио с четким голосом в тихом помещении не более 20 секунд. Запись должна иметь формат mp3 или wav. Если файл не будет соответствовать требованиям, его не будут транслировать.

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Заявки принимаются до 18 декабря. Аудиооткрытки нужно присылать на электронную почту oprosmta@yandex.ru. Один пассажир может предложить одно сообщение. Поздравления будут звучать в автобусах разных городов Подмосковья.

Компания обслуживает свыше 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. На них работают 4,7 тысячи автобусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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