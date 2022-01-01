Новогодней ночью в Подмосковье появились на свет 43 ребенка

В новогоднюю ночь врачи в Московской области помогли родиться 43 малышам. С полуночи до 08:00 на свет появились 22 мальчика и 21 девочка. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Первым в 2022 году в Подмосковье родился мальчик в Коломенском перинатальном центре. Малыш появился на свет в 00:01. Вес новорожденного составил 3,73 килограмма, рост — 54 сантиметра.

В Коломенском перинатальном центре уже третий год подряд рождается первый ребенок в области, отметили в ведомстве.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что специалисты всегда готовы оказать помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Комфортные условия, заботу и внимание профессионалов обеспечат в любое время, независимо от праздников.

«Поздравляем родителей с прибавлением, желаем им и малышам крепкого здоровья, а тех, кто только готовится стать родителем, приглашаем в перинатальные центры региона», — сказала министр.

Узнать, какие документы нужно взять в роддом, о получении подарочного набора, или записаться на прием к специалисту можно в едином кол-центре «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03, это бесплатно. Кол-центр работает ежедневно.

Ранее 37-летняя жительница Воскресенка родила 11-го ребенка.