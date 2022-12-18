Подмосковье 18 декабря 2022, 19:19 Новогоднее представление устроили для детей из Шатуры

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Новогоднее представление прошло для юных жителей Шатуры в сквере «Олимпийский». В тот же день в округе заработала резиденция Деда Мороза, которая будет принимать гостей вплоть до самого праздника.

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Загадки, сказочные герои, представления и хороводы — это и многое другое ждало юных жителей Шатуры на празднике. Также на сцене сквера наградили победителей конкурса новогодних инсталляций. В конце мероприятия в округе в торжественной обстановке зажгли огни на главном символе Нового года.

Алиса, Шляпник, Белый Кролик и Чеширский Кот пришли на праздник к ребятам. Позже к поздравлениям присоединился и глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Кроме того, в этот день в сквере открылся Дом кролика, так что все желающие смогут в ближайшее время прийти в гости к пушистому символу наступающего года. В здании по-соседству заработала резиденция Деда Мороза. Ребята смогут рассказать главному зимнему волшебнику стихотворение или спеть песню и получить сладкий подарок.

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