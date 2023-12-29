29 декабря 2023, 17:51
Новогоднее представление с Чебурашкой показали в ДК имени Ленина в Кашире
Заключительное новогоднее представление «Таинственный лес, или В поисках Чебурашки» состоялось в каширском Доме культуры имени Ленина. Праздничную сказку подготовили коллективы Центра культурных инициатив города.
В представлении приняли участие два театральных коллектива — это «Фантазия» и «Арт-вахта», вокальный коллектив «Каданс» и театр танца «Те самые». Режиссером-постановщиком сказки выступила Юлия Сергеева.
Зрители увидели новогоднюю историю с участием Чебурашки, Почтальона Печкина и Старухи Шапокляк. В спектакле было много интерактивных вставок, которые сделали ребят участниками действа. Например, дети старались попасть подушками в злодеев из мультфильма.
Благодаря сценическим эффектам, свету и звуковому сопровождению сказка надолго запомнится жителям Каширы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Спектакль
Новый год
Кашира
Реклама
Реклама