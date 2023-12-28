Подмосковье 28 декабря 2023, 13:25 Новогоднее представление прошло в театре «Галатея» в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Праздничное представление прошло в театре «Галатея» в Солнечногорске. Сказочные персонажи показали интерактивную музыкальную сказку для 30 юных жителей округа.

Солнечногорские артисты подготовили для детей танцевальную и музыкальную программу.

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«В преддверии Нового года юных солнечногорцев пригласили на традиционную елку главы округа. Артисты театра подготовили яркое представление. Приятным дополнением к празднику стали подарки для всех гостей», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Всего в Солнечногорске пройдет порядка 10 благотворительных новогодних представлений с участием ребят из многодетных семей и семей участников специальной военной операции, а также детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к Новому году.

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