Подмосковье 22 декабря 2023, 14:51 Новогоднее представление прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Новогоднее интерактивное представление прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Его посетили более 80 семей из числа подопечных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Специальным гостем праздника стала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова. Она поздравила всех присутствовавших с наступающим Новым годом.

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«На протяжении дня в Доме культуры „Выстрел“ состоялось два новогодних представления для подопечных комиссии по делам несовершеннолетних. Мы постарались уделить внимание каждой семье. Для них создали особую новогоднюю атмосферу, чтобы они смогли поверить в настоящее чудо», — сказала Марина Маннапова.

Она добавила, что еще около 30 семей получат поздравления у себя дома.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

После представления всех детей ждали подарки, собранные администрацией муниципалитета. Ребят порадовали сладостями, наборами для творчества, книгами и развивающими играми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к Новому году.

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