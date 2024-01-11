Подмосковье 11 января 2024, 13:34 Новогоднее представление пройдет в Шатуре 14 января Unsplash

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Молодежный центр в Шатуре приглашает всех желающих на новогоднее представление «Самая сказочная сказка или Хранители вечности» 14 января. Шоу начнется в 13:00.

Детям покажут сказку о том, как Дед Мороз решил сделать детишек Хранителями вечности, чтобы они смогли помочь дракону охранять волшебную свечу. Однако злой Бесчудесник решил все испортить, чтобы весь год был холод и плохое настроение.

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В конце праздничной программы детям вручат новогодние подарки. Чтобы посмотреть представление, необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (929) 545-54-04.

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