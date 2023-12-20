Подмосковье 20 декабря 2023, 10:16 Новогоднее представление для многодетных семей прошло в Щелкове Unsplash

Читать 360tv в

Многодетные семьи посетили новогоднее представление в Щелковском театре. Для ребят провели анимационную программу.

По поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова гостями праздника стали многодетные семьи из трех муниципалитетов. Участие в празднике приняли ребята из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского.

Реклама

«Как известно, 2024-й наш президент Путин объявил Годом семьи. Все традиционные ценности нас объединяли и будут объединять. Для нас важны все, но семьи из Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина для нас особенные, потому что мы соседи», — сказал заместитель главы администрации городского округе Щелково Герман Верницкий.

Яркие декорации и игра артистов театра создали по-настоящему сказочную атмосферу. На сцене появились персонажи из любимых сказок: Кикимора, Кощей, Баба-яга и другие. После представления детям вручили подарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».