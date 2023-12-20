Подмосковье 20 декабря 2023, 13:23 Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Общественная организация «Добрые люди» провела в Солнечногорске новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостями праздника стали воспитанники детского реабилитационного центра «Незабудка».

Благодаря этому празднику ребята полностью прониклись новогодней атмосферой. Дед Мороз и Снегурочка совместно с сказочными героями пели и танцевали, а дети рассказывали им стихи.

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«Нашей небольшой командой выступили с новогодним представлением для детей из Солнечногорска. А в целом организация „Добрые люди“ на сегодняшний день объединила более 50 неравнодушных граждан. Совместно со всеми волонтерами стараемся в эти предновогодние недели подарить детишкам и пожилым людям праздник, при этом вкладываем в каждое представление частичку себя», — отметила волонтер общественной организации «Добрые люди» Виктория Таранец.

В конце представления все ребята получили новогодние подарки.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье и Донецк подписали соглашение для помощи детям.

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