20 декабря 2023, 13:23
Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Солнечногорске
Общественная организация «Добрые люди» провела в Солнечногорске новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостями праздника стали воспитанники детского реабилитационного центра «Незабудка».
Благодаря этому празднику ребята полностью прониклись новогодней атмосферой. Дед Мороз и Снегурочка совместно с сказочными героями пели и танцевали, а дети рассказывали им стихи.
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«Нашей небольшой командой выступили с новогодним представлением для детей из Солнечногорска. А в целом организация „Добрые люди“ на сегодняшний день объединила более 50 неравнодушных граждан. Совместно со всеми волонтерами стараемся в эти предновогодние недели подарить детишкам и пожилым людям праздник, при этом вкладываем в каждое представление частичку себя», — отметила волонтер общественной организации «Добрые люди» Виктория Таранец.
В конце представления все ребята получили новогодние подарки.
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