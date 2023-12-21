Подмосковье 21 декабря 2023, 14:30 Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Новогоднее представление провели в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Гостями праздника стали порядка 140 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родные.

Участие в мероприятии приняли председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, заместитель городского прокурора Юлия Карташова, заместитель главы администрации Солнечногорска Марина Маннапова и начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.

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«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать исполнения всех ваших мечтаний, хорошего настроения. Уверена, что дети и родители прекрасно проведут время и получат порцию новогоднего настроения, которого всем нам так не хватает в эти декабрьские дни», — отметила Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Для детей подготовили интерактивное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-яги и других сказочных персонажей. Дети отгадывали загадки и сами участвовали в сказочной истории, разыгранной перед ними. В конце все получили подарки от администрации муниципалитета.

Организатором мероприятия второй год подряд выступает местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

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