27 декабря 2022, 13:43
Новогоднее представление для детей прошло в Центральном дворце культуры в Щелкове
Елка главы городского округа Щелково прошла в Центральном дворце культуры. Сотни мальчиков и девочек погрузились в атмосферу волшебства на новогоднем представлении.
Юных гостей и их родителей ожидало много сюрпризов. Уже в начале программы гостей в холле дворца культуры встречали сказочные персонажи, а затем представление продолжилось уже в большом зале.
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Всего же в округе пройдет порядка 20-ти елок главы. Они будут организованы в предновогодние дни и каникулы не только в учреждениях города, но и в сельских домах культуры.
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