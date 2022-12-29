Подмосковье 29 декабря 2022, 16:12 Новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей прошло в Воскресенске

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Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске прошла пятая ежегодная елка для детей из семей в трудной жизненной ситуации. Праздник организовала комиссия по делам несовершеннолетних округа.

Как рассказала начальница отдела Ольга Махрова, в акции по сбору подарков для детей приняли участие неравнодушные жители Воскресенска и предприятия.

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«В Новый год к каждому должно прийти чудо, именно его мы и организовали для детишек: их ждут сладкие подарки и Дедушка Мороз», — сказала она.

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Праздничную программу подготовил творческий коллектив Дворца культуры. В рамках акции «Новогоднее чудо» было собрано свыше 400 подарков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.