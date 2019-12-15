Новогоднее кино покажут в Подмосковье бесплатно

В Подмосковье покажут новогодние фильмы и мультфильмы бесплатно. Всего 20 кинопоказов проведут в десяти муниципалитетах. Акцию организовало ГАУ Московской области «Мособлкино» совместно с Министерством культуры региона.

Руководитель фестивального отдела Мособлкино Любовь Мишуровская рассказала, что среди площадок, участвующих в акции, есть дома культуры и спорта, досуговые центры.

«Они часто находятся в поселках и селах. Сейчас акция вышла за пределы сел. Она очень популярна в городах. Акция действует круглый год. Сейчас мы собрали все кинопоказы новогодней тематики», — уточнила Любовь Мишуровская.

Десять муниципалитетов порадуют жителей бесплатными показами: Воскресенск, Зарайск, Звездный городок, Лыткарино, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино и Раменское.

Любовь Мишуровская добавила, что в одном муниципалитете может находиться несколько площадок. Например, в Орехово-Зуеве расположены три точки, где пройдут показы новогодних фильмов.

Выбор картин зависит от аудитории. Сотрудники Мособлкино помогают выбрать кино в зависимости от тематики, возраста зрителей и целей организаторов.

Сейчас в репертуаре новогодние фильмы. Так ведомство запросило права на несколько кинолент: «Елки последние», «Три богатыря и принцесса Египта», «Карнавальная ночь», «Снежная королева», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко».

Узнать о показах жители могут на сайте Министерства культуры Подмосковья, там часто размещаются афиши. Помимо этого, у каждой площадки есть свои каналы распространения информации.

«Акция становится все популярнее. У нас все больше площадок, в прошлом году присоединилось много площадок. В акциях у нас участвуют и современные кинозалы, когда мы предлагаем более современный контент», — сказала Любовь Мишуровская.

Новогодние кинопоказы будут организованы с середины декабря до конца праздников.