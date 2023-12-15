Подмосковье 15 декабря 2023, 16:00 Новогоднее карнавальное шествие пройдет в Клину 16 декабря Министерство культуры и туризма МО

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Клинский зимний карнавал пройдет в субботу, 16 декабря. О новогоднем мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Темой карнавального шествия в этом году стал русский язык. В образах 28 команд-участниц используют буквы русского алфавита. В праздничном шествии к парку «Сестрорецкий» примет участие Дед Мороз из Великого Устюга.

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Сбор участников карнавала начнется в 11:00 в сквере имени Афанасьева. Старт шествия в 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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