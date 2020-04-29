Нового временно исполняющего полномочия главы округа избрали в Кашире

В Кашире путем голосования выбрали нового временно исполняющего полномочия главы городского округа. Им стал Дмитрий Волков. До этого он занимал пост первого заместителя главы Ленинского округа.

Волкова выбрали большинством голосов в ходе внеочередного заседания местного Совета депутатов. А предыдущий временно исполняющий полномочия главы Вадим Демихов ранее сложил полномочия по собственному желанию. Заявление рассмотрели и одобрили большинство депутатов.

Дмитрию Волкову 36 лет. Новые полномочия на него возложили с 30 апреля. Распоряжение разместили на сайте администрации округа.

Получив высшее образование, работал в Видновском колледже, затем руководил училищем № 115 в Домодедове. Два года он был начальником Управления образования Ленинского округа. Уже после этого занимал там пост заместителя главы.

Кроме того, 21 мая состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Каширы.