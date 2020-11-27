Нового министра сельского хозяйства назначили в Московской области
Воскресенский сменил на посту Андрея Разина, которого накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.
Сергей Воскресенский родился в Москве в 1975 году. Спустя 10 лет после окончания Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина в 1998 году он защитил кандидатскую диссертацию.
Сначала Воскресенский трудился ветеринаром. В 2007 году он возглавил государственное учреждение ветеринарии Московской области «Ленинская станция по борьбе с болезнями животных». В 2017 году стал главой «Территориального ветуправления №2».
Этим учреждением он руководил два года, после чего его назначили первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона — главным государственным ветеринарным инспектором Московской области.