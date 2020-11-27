Нового министра сельского хозяйства назначили в Московской области

Сергей Воскресенский стал исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. До этого он занимал должность первого заместителя главы регионального ведомства.

Воскресенский сменил на посту Андрея Разина, которого накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.

Сергей Воскресенский родился в Москве в 1975 году. Спустя 10 лет после окончания Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина в 1998 году он защитил кандидатскую диссертацию.

Сначала Воскресенский трудился ветеринаром. В 2007 году он возглавил государственное учреждение ветеринарии Московской области «Ленинская станция по борьбе с болезнями животных». В 2017 году стал главой «Территориального ветуправления №2».

Этим учреждением он руководил два года, после чего его назначили первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона — главным государственным ветеринарным инспектором Московской области.