Нового министра правительства по социальным коммуникациям назначили в Подмосковье
Елена Красная с 2014 по 2019 год работала в Главном управлении социальных коммуникаций Московской области на таких должностях, как начальник управления по организации и сопровождению мероприятий, начальник организационно-правового управления, заместитель руководителя.
«Елена Олеговна Красная возглавляет ГУСК. Долгое время работала, предмет знает», — сообщил губернатор Андрей Воробьев во время заседания правительства региона.
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До этого должность министра правительства по социальным коммуникациям Подмосковья занимала Ирина Плещева.
Ранее в Московской области назначили нового министра строительного комплекса. Им стал Владимир Локтев. Он работал первым заместителем министра строительного комплекса, замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры, а также трудился в муниципальных органах власти.