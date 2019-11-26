  • Нового министра правительства по социальным коммуникациям назначили в Подмосковье

    26 ноября 2019, 10:20

    Евгения Остапенко

    В Московской области назначили нового министра правительства по социальным коммуникациям. Им стала Елена Красная.

    Елена Красная с 2014 по 2019 год работала в Главном управлении социальных коммуникаций Московской области на таких должностях, как начальник управления по организации и сопровождению мероприятий, начальник организационно-правового управления, заместитель руководителя.

    «Елена Олеговна Красная возглавляет ГУСК. Долгое время работала, предмет знает», — сообщил губернатор Андрей Воробьев во время заседания правительства региона.

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    До этого должность министра правительства по социальным коммуникациям Подмосковья занимала Ирина Плещева.

    Ранее в Московской области назначили нового министра строительного комплекса. Им стал Владимир Локтев. Он работал первым заместителем министра строительного комплекса, замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры, а также трудился в муниципальных органах власти.