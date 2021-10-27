Нового главврача назначили в городской больнице Дзержинского

Дзержинскую городскую больницу возглавил новый руководитель. Должность главврача получила Наталья Архипова. С назначением ее поздравил глава городского округа.

«Хочу пожелать Наталье Николаевне Архиповой успешной деятельности и достижения новых успехов в должности главного врача Дзержинской городской больницы. А нас всех поздравить с назначением настоящего профессионала и неравнодушного человека на эту ответственную должность!» — отметил Сергей Будкин.

Наталья Архипова окончила Ивановскую государственную медакадемию имени А. С. Бубнова. Работает более 25 лет в системе здравоохранения, при этом девять из них занимала пост главного врача Подольской городской поликлиники № 1. За этот период учреждение несколько раз получало губернаторские премии.

В 2020 году Наталья Архипова стала победителем всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ». Также она является председателем комиссии по качеству жизни, соцполитике, здравоохранению и экологии Общественной палаты Подольска.