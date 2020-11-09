Нового главу выбрали в Талдомском округе

В Талдомском городском округе выбрали нового главу муниципалитета. Им стал Юрий Крупенин. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

Совет депутатов Талдомского округа выбрал нового главу муниципалитета 9 ноября. С 31 июля Крупенин временно исполнял полномочия главы округа. Бывшего главу муниципалитета Владислава Юдина перевели в Долгопрудный. Он был главой Талдомского округа с марта 2014 года. Новый глава Юрий Крупенин в первое десятилетие 2000-х возглавлял ГАИ Дубны.