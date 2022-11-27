Подмосковье 27 ноября 2022, 03:30 Нового главу назначили в Лобне Игоря Демешко назначили новым главой Лобни "ВКонтакте"

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Новым главой городского округа Лобня стал Игорь Демешко. В планах Демешко вывести город в лидеры социально-экономического развития.

«Президент России Владимир Владимирович Путин определил стратегию развития нашей страны. Согласно этой стратегии, под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьева движется вперед и наше Подмосковье. Уверен, что Лобня имеет все возможности быть в авангарде этого движения», — подчеркнул он.

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По словам Демешко, сейчас необходимо реализовать масштабные федеральные и региональные проекты. Речь идет о строительстве Северного обхода, реконструкции Лобненского шоссе и возведении новых современных объектов социальной инфраструктуры. Такие проекты делают городской округ привлекательнее для жителей и бизнеса.

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«Мы избрали достойного человека своим главой. Он познакомился с гражданами, ветеранами. Лобня будет активно развиваться, поэтому сегодняшний праздник мы должны запомнить», — сказал депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков.

В Лобне скоро появится новая поликлиника. Здание планируется построить уже в 2024 году. Врачи смогут принимать в нем до 600 пациентов за одну смену.