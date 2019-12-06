Нового главу избрали в Пушкинском городском округе

В Пушкинском городском округе избрали нового главу. Им стал Михаил Перцев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Пушкино прошло заседание местного Совета депутатов. На нем подвели итоги работы комиссии по отбору кандидатур на пост главы городского округа. В итоге депутаты единогласно поддержали кандидатуру Михаила Перцева.

Источник фото: пресс-служба администрации Пушкинского округа

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Перцев Михаил Федорович родился 24 марта 1961 года в городе Гомеле Белорусской ССР. Окончил Житомирское высшее училище радиоэлектроники ПВО и Московскую государственную геологоразведочную академию имени Орджоникидзе. Работал советником главы Пушкинского района, заместителем руководителя администрации городского поселения Софрино, замглавы Пушкинского района.