Нового главу избрали в городском округе Шатура

В городском округе Шатура избрали нового главу. Им стал Алексей Артюхин. Ранее он был временно исполняющим полномочия руководителя администрации. Об этом сообщила пресс-служба ГУТП.

Нового главу выбрали 20 марта на заседании Совета депутатов. Алексей Артюхин назначен на должность главы муниципального образования на пять лет.

Ранее Алексей Артюхин был главой городского округа Рошаль. Затем — заместителем главы администрации Шатуры.

Родился Алексей Артюхин в 1975 году в поселке Бакшеево недалеко от Шатуры. Он окончил МГУТУ по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» и МГГУ имени Шолохова по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Артюхин работал грузчиком, прорабом и генеральным директором строительно-монтажной компании «Профтехмонтаж».

В 2014 году победил на выборах главы городского округа Рошаль. В 2018-м был снова переизбран главой муниципалитета сроком на пять лет, но досрочно сложил полномочия в связи с переходом. Женат, воспитывает пятерых детей.

Награжден знаком губернатора Московской области «Благодарю», медалью Союза инвалидов России «За милосердие и гуманность» и знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.