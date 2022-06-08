Нового главу городского округа избрали в Реутове

На должность главы городского округа Реутов депутаты избрали Станислава Каторова. Это произошло на очередном заседании Совета депутатов.

Источник фото: телеканал «360»

Станислав Каторов поблагодарил депутатский корпус и конкурсную комиссию, представившую в числе других его кандидатуру, за поддержку и оказанное доверие.

Источник фото: телеканал «360»

«Это не только высокое доверие, но и большая ответственность. Рад, что, находясь в команде губернатора, мы сможем вместе продолжить движение по пути перемен и воплотить наши планы. Будем продолжать достигать поставленных целей, выполнять наказы наших жителей и непрерывно менять наш город к лучшему», — сказал глава Реутова.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил Станислава Каторова с избранием на посты главы Реутова.