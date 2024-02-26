Подмосковье 26 февраля 2024, 21:03 Нового главу духовного управления мусульман избрали в Подмосковье Телеканал «360»

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Съезд духовного управления мусульман Московской области состоялся в центральной соборной мечети Москвы. Порядка сотни делегатов посетили мероприятие, в ходе которого избрали нового главу.

Собрание стартовало с пения муэдзина и общей молитвы. Участники не только выбрали нового главу, но и обсудили планы дальнейшей работы. При подведении итогов отдельное внимание обратили на рост количества мусульман, принимающих участие в праздниках, а также на важность воскресных школ.

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«Межрелигиозного диалога, просветительской работы, безупречного соблюдения действующего законодательства, социализации вновь приехавших в Россию наших братьев и сестер», — отметил муфтий, шейх, председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Задача на ближайшие 5 лет — усилить интеграцию в общество даже малых общин, расширить межкультурный и межрелигиозный диалог, увеличить количество образовательных и социальных проектов.

«У людей нет информации, чем занимается община, поэтому я сегодня в программной речи призвал максимально рассказывать, доносить обществу, чтобы они не боялись. Потому что, когда мы друг друга знаем, мы не боимся, живем в мире и согласии, в добрососедстве, а наше Подмосковье оно славится добрососедством. К чему мы и призываем. И дай Бог будем развивать эти направления и эти проекты», — рассказал муфтий, председатель духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

По итогам открытого голосования пост оставили за действующим председателем.

«Он начал проекты под эгидой — открытость и добрососедство — ему и продолжать. Человек доказал на деле, что диалог не только возможен. Это единственный путь к росту и развитию», — добавил Рушан Аббясов.

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