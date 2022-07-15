Нового директора БТИ назначили в Подмосковье

В Подмосковье назначили нового генерального директора ГБУ МО «МОБТИ», им стала Елена Казимир. Назначение было проведено на основании распоряжения министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Елена Казимир училась в Московском государственном институте леса. Ранее она трудилась в управлении лесного хозяйства по Москве и Подмосковью. С 2012 года — в комитете лесного хозяйства Московской области, который возглавила в августе 2020 года.

Елена Казимир была принята на должность заместителя генерального директора Московского областного БТИ 14 февраля 2022 года. С 1 июня 2022 года исполняла обязанности генерального директора МОБТИ.

«Елена Юрьевна — опытный специалист, профессиональный управленец, а главное, неравнодушный к своему делу человек. Убеждена, под ее руководством предприятие продолжит работу в том же темпе, динамично развиваясь и продолжая предоставлять нашим гражданам качественные услуги в сфере земельно-имущественных отношений», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.