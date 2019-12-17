Новое жилье ветеранам военной службы. В Щелкове расселят аварийные дома

Реализация проекта «Жилье и городская среда» стартовала в городском округе Щелково. Там расселят аварийные дома в бывшем военном городке.

Дома в бывшем военном городке уже давно признаны аварийными. Дать новое жилье людям обещали еще в 1991 году. Когда Советскую армию расформировали, офицеры остались в старых военных городках. Домам вот-вот стукнет 70 лет — трескаются стены, гуляет пол. После того, как заискрилась проводка, соседи, не сговариваясь, сняли распределительные коробки.

«Здесь ни разу не было капитального ремонта. Были только косметические — когда очередной офицер въезжает, тогда делается косметический ремонт. А здесь нужно делать капитальный ремонт. Стены строили солдаты. Там больше песка, чем цемента», — рассказал пенсионер Николай Закидкин.

Источник фото: телеканал «360»

Капитальному ремонту жилье не подлежит — оно уже признано аварийным. В двухэтажках, бараках и финских домиках ждут новой жилплощади 187 человек. Квартиры для них предусмотрены в микрорайоне, который строится здесь же, в поселке Клюквенный. Дом для ветеранов военной службы обещают сдать одним из первых. По словам застройщика, в один жилой дом № 1 будут переселены 23 дома, которые подлежат сносу. Начало строительства — второй квартал 2020 года, окончание строительства — четвертый квартал 2021 года.

Источник фото: телеканал «360»

В жилом комплексе будет десяток семиэтажных домов, многоуровневая парковка, детский сад и начальная школа. Реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» по всему региону контролируют депутаты Мособлдумы.

Еще одна проблема — из-за земельных споров в поселок долгое время не могли подвести коммуникации. Этот вопрос чиновники тоже взяли на контроль. А это значит, что жильцы новостроек смогут готовить борщ и котлеты на новеньких газовых плитах.