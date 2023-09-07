Подмосковье 07 сентября 2023, 19:30 Новое здание СПИД-центра открылось в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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В Котельниках открылось новое трехэтажное здание СПИД-центра. Медучреждение находится в микрорайоне Силикат, 41А, сообщили в Минздраве Московской области.

«В настоящее время в Московской области лечение ВИЧ-инфекции получают более 38 тысяч пациентов. Благодаря раннему выявлению, эффективности проводимой работы, в регионе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией», — рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

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По ее словам, за последние три года этот показатель снизился более чем на 7%.

Мощность амбулаторно-поликлинического звена после переезда в новое здание выросла с 200 до 360 посещений в смену. На работу приняли 14 узкопрофильных специалистов, например стоматолога и дерматолога. В медучреждении стали доступны исследования, такие как рентген, компьютерная томография и другие.

«Расширение перечня видов медицинской помощи поможет рано выявлять, лечить и проводить профилактику клинических проявлений ВИЧ-инфекции и сопутствующей патологии, такой как сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром, остеопороз, онкологические и другие заболевания, наиболее часто сопровождающие течение ВИЧ-инфекции», — рассказал главврач центра Александр Пронин.

На территории центра расположили педиатрическое отделение для детей. Для него обустроили отдельный вход.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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