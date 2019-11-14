Новое здание школы построят в подмосковной деревне Марусино. Корпус примет еще 400 ребят

В деревне Марусино городского округа Люберцы построят новый корпус школы № 59. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Рассчитан новый корпус будет на 400 мест. Сейчас власти объявили аукцион на выполнение работ по строительству пристройки.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Пристройка к зданию МОУ СОШ № 59“, расположенному по адресу: Красково, деревня Марусино, улица Заречная, дом 26», — заявил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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Возведут школу по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Планируется, что учебный корпус примет первых ребят в 2021 году.