  • Новое здание школы построят в подмосковной деревне Марусино. Корпус примет еще 400 ребят

    14 ноября 2019, 13:40

    Евгения Остапенко, Ирина Люлина

    В деревне Марусино городского округа Люберцы построят новый корпус школы № 59. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
    Новое здание школы построят в подмосковной деревне Марусино. Корпус примет еще 400 ребят

    Рассчитан новый корпус будет на 400 мест. Сейчас власти объявили аукцион на выполнение работ по строительству пристройки.

    «В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Пристройка к зданию МОУ СОШ № 59“, расположенному по адресу: Красково, деревня Марусино, улица Заречная, дом 26», — заявил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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