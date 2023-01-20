Подмосковье 20 января 2023, 22:48 Новое здание прокуратуры открыли в Рузе

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В Рузе открыли новое здание прокуратуры. Теперь сотрудники смогут забыть о прохладных и узких коридорах. В новом здании — просторно, тепло и комфортно. В торжественном открытии принял участие прокурор Московской области Сергей Забатурин.

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«Должен отметить, что работники прокуратуры Московской области осуществляют свою деятельность в достойных условиях, но, конечно, работа по поиску подходящих зданий, достойных трудовых условий нами осуществляется, есть планы, надеемся, что они осуществятся — и еще в ряде муниципалитетов городские прокуратуры переедут в новые здания», — отметил Сергей Забатурин.

Раньше ютились по трое в одном кабинете, сейчас у каждого свой, причем просторный.

«Мы, уже въехав в новое здание, почувствовали достаточно комфортные условия для работы. Соответственно, это будет сказываться как на качестве, так и количестве работы. Это однозначно», — сказал заместитель городского прокурора Руслан Алимурадов.

А главное здесь — прием граждан. Продумано все до мелочей — вход оборудован пандусом и кнопкой вызова помощи для посетителей с ограниченными возможности. Внутри тоже все продумано — гардероб, зона ожидания и кабинеты для приема.

«Новое здание полностью оборудовано, и с точки зрения доступной среды оно логистически удобно нашим гражданам», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Сразу после торжественной части сотрудники начали принимать первых посетителей. Также ведомство провело оперативное совещание, где были подведены итоги работы Рузской прокуратуры за 2022 год.

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